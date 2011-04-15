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16.04.2019

Рубль будет отступать

На старте сессии понедельника рубль попытался продолжить рост, но впоследствии растерял практически все преимущество и финишировал в символическом плюсе. Пара доллар/рубль, которая снова получила поддержку вблизи уровня 64 руб., закрылась в районе 64,25 руб., просев в пределах 0,1%.
Рублю не удалось протолкнуть доллар к новым минимумам в основном из-за коррективных настроений на рынке нефти. Brent умеренно отступила от 5-месячных максимумов на некотором снижении геополитических опасений. Сегодня котировки черного золота продолжают коррекцию, снова тестируя уровень 71, что может негативно сказаться на поведении российской валюты в начале сессии.
Доллар между тем почувствовал себя увереннее во второй половине дня и держится нейтрально во вторник, что вкупе с давлением на нефтяные цены может обусловить движение пары доллар/рубль в направлении области 64,50 руб. В пользу такого сценария говорит и ухудшение отношения инвесторов к риску на фондовых площадках мира после слабой отчетности крупных американских банков.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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