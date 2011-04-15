Во вторник активность покупателей сохранялась – поток корпоративных новостей оказал поддержку спросу как на мировых рынках акций (в западных странах продолжается сезон публикации финансовой отчетности за первый квартал, результаты выглядят в среднем лучше ожиданий), так и в российском секторе голубых фишек. Из внутренних корпоративных событий важными для рынка можно назвать рекомендации менеджмента Сбербанка (SBER) и Роснефти (ROSN) по размеру дивидендов из прибыли прошедшего года – 16 руб. (на ао и ап) и 11.33 руб. (не считая промежуточных выплат) на акцию соответственно (предполагаемые даты закрытия реестров: 13.06 и 17.06 соответственно). Хотя рекомендация по дивидендам Сбербанка (SBER) оказалась выше нашего прогноза, ожидания рынка, судя по динамике котировок, были более оптимистичными – обыкновенные акции банка подешевели на 1.9%. Тем временем Роснефть (ROSN) подорожала на 1.5%. Кроме того, в плюсе закрылись НЛМК (NLMK, +2.5%), Газпром (GAZP, +2.5%), Транснефть (TRNFP, +2.4%), Новатэк (NVTK, +2.0%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 8.2%, Якутскэнерго (YKEN) – на 4.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 4.1%.

Фондовые индексы США повысились в среднем на 0.3%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые закрылись в плюсе, в среднем в небольшом плюсе находятся и азиатские индексы.

Внешний фон к открытию торгов остается умеренно-благоприятным: опубликованные сегодня утром данные по экономике КНР, оказавшиеся лучше прогнозов, дают основания для сохранения спроса на развивающихся рынках, а сообщение API о сокращении запасов сырой нефти в США оказали поддержку котировкам нефтяных фьючерсов. Еженедельный отчет минэнергетики США по запасам нефти ожидается сегодня в 17:30 мск. На валютном рынке в начале торгов вероятно «тестирование» отметки 64.0 по паре доллар-рубль под влиянием благоприятного внешнего фона.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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