Интерес нерезидентов к рублевым активам возобновился

Российский рынок акций вчера так и не смог развить коррекцию, и не пройдя диапазон 2540-2550 пунктов развернулся вверх, чему во многом способствовали растущие американские индикаторы.

Провал Сбербанка почти на 2% мы расцениваем исключительно как коррекцию после сильного роста в предыдущие дни. Поводом для нее стало решение выплатить рекордные за всю историю банка дивиденды в размере 16 руб на акцию. То есть прошла нормальная фиксация прибыли «на факте». Само по себе повышение дивидендных выплат очень позитивно, поэтому сегодня ждем возобновления роста Сбера с перспективой подъема в район 270 руб.

Неожиданно выстрелил «Газпром», прибавивший вчера около 2,5%. Одним из факторов роста могли стать опросы общественного мнения на Украине в преддверии выборов, согласно которым Зеленский должен победить со значительным отрывом. Такой расклад дает основания надеяться, что политическое и экономическое давление на «Газпром» будет снижено. Однако мы с осторожностью относимся к покупкам акций газовой монополии – это одна из самых слабых «голубых фишек».

Фондовая Америка закрылась вчера в плюсе, ходя днем рост фьючерсов был большим: Dow Jones вырос на 0,26%, S&P 500 прибавил символические 0,05%. Порадовали и продолжающие поступать отчеты – прибыли Johnson & Johnson и Bank of America существенно превысили прогнозы. Сейчас американские фьючерсы торгуются с очень небольшим плюсом.

Вечером начался подъем нефти, которая сейчас тестирует отметку 72 доллара за баррель. Благодаря движению по восходящей синусоиде, у нефти не наблюдается технической перекупленности, и котировки до конца недели вполне могут прибавить еще доллар.

В ходе вечерней сессии фьючерс на Индекс РТС вырос на 0,7%, чуть больший прирост показали фьючерсы на акции Сбера. При этом пара доллар-рубль закрылась на отметке 64. Рост фьючерсов вечером мы расцениваем как повышение интереса крупных инвесторов к рублевым активам.

Сейчас в России наступает налоговый период, и рубль должен укрепиться еще. Однако пока мы рекомендуем закрывать шорты по паре доллар-рубль чуть выше отметки 63.

Учитывая вышеизложенное, сегодня ждем открытия рынка акций ростом на 0,4% и продолжения восходящего движения, если, конечно, внешний фон не «покраснеет». По-прежнему ближайшей целью движения Индекса Мосбиржи является отметка 2600 пунктов, но и при ее достижении фиксировать среднесрочные лонги пока выглядит нецелесообразно.







Алексей Антонов, аналитик Алор Брокер



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