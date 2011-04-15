Нефть и рубль отправились «на север»

Вторник, 16 апреля, позволил рублю закрепить успехи понедельника и продвинуться «на север» намного значительнее, чем в первый день недели. К закрытию торгов вторника курс доллара США расчётами «на завтра» упал на 15 коп. (-0,22%), до 64,11 руб., а курс евро понизился на 28 коп. (-0,38%), до 71,46 руб. Таким образом, единая европейская валюта впервые с начала года пробила вниз отметку в 72 руб. и снова спустилась до уровней июля 2018 года. Укреплению рубля способствуют начавшийся налоговый период и растущая цена на нефть.

Цена нефти марки Brent 16 апреля вновь начала расти и подорожала на 0,78%, до $71,46 за баррель. Отчет Международного энергетического агентства о мировом спросе на нефть, прогноз которого на 2019 год был подтвержден агентством на уровне в 1,4 млн баррелей в сутки, развернул нефтяные цены обратно к движению «на север». МЭА в своем отчете особо отметило, что мировой спрос на нефть в текущем году останется стабильным благодаря росту спроса в Китае и ряде других азиатских стран. На утренних торгах баррель Brent снова дорожает, на этот раз цена растет на 0,13%.

Сегодня утром вышла статистика по темпам роста ВВП Китая в первом квартале 2019 года. Поднебесная, как это часто бывает, удивила всех, так как темпы роста ее ВВП за первый квартал в годовом исчислении не замедлились до 6,3%, как ожидал консенсус аналитиков, а сохранились на уровне четвертого квартала и составили 6,4%. Зато в квартальном исчислении за первый квартал 2019 года. темпы роста экономики Китая ожидаемо замедлились по сравнению с четвертым кварталом 2018 года с 1,5% до 1,4%. Таким образом, торговый конфликт с США не сильно сказался на экономике Китая. Данные по китайскому ВВП могут способствовать продолжению роста цен на нефть.

Мы ожидаем сегодня на открытии торгов продолжения укрепления рубля. Снижаем прогноз по паре доллар/рубль до 63,8-64,9 руб., а по паре евро/рубль - до 71,8-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.