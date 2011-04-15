Индекс МосБиржи удержит уровень 2550 пунктов

Российский рынок акций, скорее всего, в среду 17 апреля может вновь оказаться в зоне консолидации. Дневной ориентир по индексу МосБиржи – 2550-2570 пп., по индексу РТС – 1250-1260 пп.

На внешних площадках инвесторы пребывают в нерешительности, однако в целом глобальный фон остается позитивным. В торговых переговорах между США и КНР отмечается прогресс, финансовые отчетности американских корпораций и банков в среднем выглядят обнадеживающе. Американские фондовые индексы закрылись в зеленой зоне, на азиатских биржах наблюдается смешанная динамика. Нефть Brent тестирует уровень $72 за баррель без особых предпосылок к снижению.

Курс доллара США спустился к 64 руб./$ и, вероятно, сегодня протестирует указанную отметку вниз. Отсутствие развития истории с санкциями подстегивает спрос на рублевые активы, что оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме того, эталон Brent устойчиво держится выше $70 за баррель. Таким образом, спуск курса доллара США под отметку 64 руб./$ в краткосрочном периоде выглядит вполне вероятным.

Сегодня состоятся аукционы ОФЗ, на которых Минфин собирается предложить 15-летние бумаги и небольшой объем облигаций с индексируемым номиналом. Ожидаю сохранения высокого спроса на ОФЗ и успешного размещения, в том числе и длинных бумаг. В последнее время в свете высокого спроса ОФЗ, в том числе со стороны зарубежных игроков, размещаются с превышением плана. Только за первые две недели апреля объем размещений ОФЗ Минфина составил 220,2 млрд рублей, что уже превысило плановые объемы размещения во II квартале 2019 года на треть.







Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»











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