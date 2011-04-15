Нефть пережила еще один приступ покупательской активности

Цены нефти во вторник существенно подросли. Европейская нефть Бренд достигла 72 долларов за баррель, а американская WTI – 64,5 долларов за баррель. Произошедшим ростом нефть вновь подтвердила пока продолжающийся бычий тренд.

Как сообщило во вторник агентство Рейтер, экспорт иранской нефти в апреле снизился до минимума текущего года — до уровня ниже 1 Мб/д в апреле. В марте же Иран поставлял на внешний рынок как минимум 1,1 Мб/д. Хотя уже и к марту сокращение добычи нефти в Иране достигало более 1 Мб/д по сравнению с уровнями средины прошлого года. Напомним, что в начале мая истекает пауза, предоставленная США восьми импортерам нефти из Ирана на сворачивание поставок. Хотя у рынка остаются большие (и обоснованные) сомнения в том, смогут ли США довести до победного завершения идею обнуления иранского импорта нефти.

Как это обычно бывает в моменты роста цен, очередную активизацию покупок пытались также связать с напряженной обстановкой в Ливии, грозящей снижением поставок нефти. Боевые действия на подступах к столице Ливии между армией Халифы Хафтара и правительственными войсками могут резко осложнить обстановку, грозя в перспективе сокращением поставок нефти из страны. Но это гадательная перспектива, а вот добыча нефти в Венесуэле наряду с гипотетическими угрозами сворачивания поставок нефти на мировой рынок уже и так находится на минимумах за последние годы. Приведенные ОПЕК оценки средних уровней добычи нефти в Венесуэле в марте составили всего 0,732 Мб/д. И это при том, что в 2018 году страна в среднем добывала 1,354 Мб/д, а средняя добыча в 2107 году составляла около 2 Мб/д.

Важной составляющей новостного фона стали сообщения Американского института нефти (API) с их оценками запасов. По их данным запасы нефти в США за неделю до 12 апреля сократились на 3,1 Мб. (Запасы в Кушинге: -1,56 Мб; запасы бензина: -3,56 Мб; запасы дистиллятов: +2,33 Мб). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, думают по-другому. По их мнению, запасы сырой нефти за неделю выросли на 1,4 Мб (запасы бензина: -1,7 Мб; запасы дистиллятов: -1,2 Мб). Как видим, API и опрошенные Bloomberg эксперты расходятся во мнениях. Доверия оценкам API, конечно, больше. Но и они довольно часто ошибаются. Напомним, что на прошлой неделе API «выстрелили в молоко». По их данным запасы сырой нефти должны были вырасти на 4,09 Мб, а по вышедшим позднее данным Минэнерго запасы нефти выросли на 7,03Мб. Сегодня узнаем то, как же оценят в EIA произошедшие в США за неделю изменения с уровнями запасов и добычи нефти.

Пока цены нефти, вместе с другими рынками бодрятся, тем более делают это «за компанию». Индекс S&P 500 в США вплотную подошел к своим абсолютным максимумам. Но тревожные ожидания растут еще быстрее рынка и по предположениям совсем скоро начнут обрушать рынки (еще раз напомним, что «май-продай»). Цены нефти часто начинают лететь вниз даже впереди обвала фондового рынка. Так что концентрация тревоги к маю становится слишком высокой. США легко могут спровоцировать такой обвал цен нефти, например, объявив, что вновь благосклонно продлевают разрешение ведущим импортерам закупать нефть в Иране. Ну и как тут на рынке не стать суеверным?







Подлевских Николай Аркадьевич, начальник аналитического отдела

АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"





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