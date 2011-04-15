Рубль может укрепиться до 63,50 за доллар

Преобладала восходящая динамика. Лидерами роста в преддверии отчетности стали акции X5 Retail (+5,82%). Лидерами снижения стали акции Распадской (-2,06%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 64,00-64,50 на фоне роста цены на нефть и высокого спроса на аукционах ОФЗ.

Газпром (+1,08%) видит риск сокращения закупок в странах Европы. Уровень наполнения ПХГ в Европе выше обычного, что может негативно повлиять на спрос в этом сезоне. Однако, пока цена на газ относительно низкая, поэтому наполнение может идти довольно активно. На мой взгляд, новость интерпретирована не верно. Объемы самого Газпрома, вероятнее всего, не пострадают, за год компания поставит в Европу 190-200 млрд куб. м. Угроза от низкого спроса в большей степени адресована поставщикам более дорогого газа.

Мегафон (+0,68%) намерен выкупить акции. Компания станет частной (по крайней мере, на какое-то время). Для миноритариев, на мой взгляд, нет неудобств, поскольку цена выкупа оставшихся акций выше рынка. Ранее компания предупреждала о возможности делистинга. Уход с рынка акций крупного телекома снижает интерес крупных инвесторов к сектору, поскольку публичными остаются только МТС и Ростелеком.

Ожидаю боковую динамику. В операционные результаты Polymetal, Х5, Русгидро, М.Видео. Дорожающая нефть толкает наверх рубль и фондовый рынок. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63,00-64,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





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