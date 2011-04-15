В среду индекс РТС оставался в восходящем краткосрочном тренде, высоколиквидные бумаги торговались в среднем в плюсе. Так, Магнит (MGNT) подорожал на 2.4%, Газпром (GAZP) – на 1.1%, АФК Система (AFKS) и Татнефть (TATN) прибавили по 0.6%. Стабилизация темпов экономического роста в Китае стала фактором поддержки для спроса на развивающихся рынках в целом, что в сочетании со сравнительно высокими ценами на энергоносители сформировало благоприятный внешний фон. Вместе с тем, динамика объемов торгов пока не позволяет говорить о заметном притоке капитала на российский рынок акций.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции РусАква (AQUA) подорожали на 9.9%, Камаза (KMAZ) – на 9.5%, группы ГАЗ (GAZA) – на 6.9%.

Фондовые индексы США закрылись в небольшом минусе, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые закрылись в плюсе, по азиатским наблюдается некоторая коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС из-за изменения внешнего фона. Хотя опубликованные в среду финансовые результаты западных корпораций оказались в среднем лучше прогнозов, участники рынка, судя по динамике мировых фондовых индексов, могут испытывать сомнения в оправданности текущих значений мультипликаторов (так, текущее средневзвешенное значение P/E по индексной корзине S&P 500 оценивается, по данным Bloomberg, в 19.0). Вместе с тем, тренд по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM остается восходящим. Сегодня в течение дня ожидается публикация доклада Мюллера по результатам расследования вмешательства РФ в предвыборный процесс в США – пресс-конференция генпрокурора начнется в 16:30 мск, позже будет опубликован сам доклад, что может повлиять на оценки вероятности ужесточения санкций в отношении РФ. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 64.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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