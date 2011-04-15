Рынок акций начнет день с распродаж

Вчера Индекс Мосбиржи вырос на треть процента. Но рост имел очень неустойчивый характер несмотря на то, что акции Сбербанка прекратили падение и даже нарисовали отскок.

Однако сегодня внешний фон с утра выглядит негативным. Вчера фондовая Америка закрылась в небольшом минусе: Dow Jones потерял 0,01%, а S&P 500 - 0,23%. Причем на открытии торгов S&P 500 переписал максимумы, но продолжить восходящую динамику не смог. Картина американского рынка говорит об очень вероятной технической коррекции. Поскольку новостных поводов для распродаж пока нет, то вряд ли она будет глубокой и продолжительной.

После нашего закрытия рынки США еще присели, а сегодня с утра американские фьючерсы теряют более 0,3%.

Собственных поводов для роста, так же как и новых денег, на нашем рынке нет. Поэтому все свидетельствует в пользу того, что день мы начнем со снижения. Ждем открытия Индекса Мосбиржи в минусе примерно на 0,4-0,5%.

Хуже рынка могут быть акции финансового сектора, но шортить Сбер очень страшно после его недавнего снижения. Может быть лучше открыть короткие позиции по самой слабой «голубой фишке» - акциям ВТБ.

Попробовать заработать на падении можно и в «Газпроме», также не отличающегося силой, но хорошо выросшего в последнее время и находившегося вчера у сопротивления 165 руб.

От сильных распродаж российский рынок удержит отсутствие негативных новостей, ослабление санкционных рисков и дорогая нефть. Вчера Минэнерго США сообщило о снижении запасов нефти в стране на 1,4 млн баррелей, в то время как рынок ждал сокращения показателя на 1,2 млн.

Кроме того, есть немаленькая вероятность, что добыча нефти в Ливии может вообще прекратиться из-за вооруженного конфликта. По крайней мере, такие опасения высказывает глава государственной ливийской компании National Oil Corp.

Сейчас нефть держится в районе вчерашнего закрытия, но в отсутствие аппетита к риску вряд ли будет вновь пытаться закрепиться выше отметки 72 доллара за баррель. Впрочем, частые периодические коррекции на рынке нефти – явление абсолютно нормальное для последних месяцев. Тренд по нефти по-прежнему остается восходящим.

Скорее всего, на ухудшении внешнего фона рубль вновь вернется ближе к отметке 64. Однако в преддверии пика налогового периода снижение российской валюты не должно быть сильным. Мы все-таки считаем, что сначала пара доллар-рубль должна сходить в район 63,1-63,3, а уж потом можно будет говорить о ее серьезном росте.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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