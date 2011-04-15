Настроения на мировых рынках смешанные

Настроения на мировых рынках в начале четверга можно охарактеризовать как смешанные. Учитывая приближающиеся длинные выходные в США и Европе в честь празднования католической пасхи, а также отсутствие явных драйверов, не исключаем, что сегодня инвесторы займут выжидательную позицию. Помешать росту могут данные о предварительных PMI в секторе промышленности и услуг Еврозоны, а также статистика по розничным продажам в США за март.

Порция неожиданно хорошей статистики из Китая вчера была быстро отыграна, т.к. опасения дальнейшего замедления экономики никуда не исчезли. Сегодня азиатские рынки не отреагировали и на информацию о возможном заключении финальной сделки между США и Китаем в конце мая, т.к этот позитивный сигнал уже заложен в текущих ценах. Здесь стоит отметить, что ситуация в торговых переговорах может быстро измениться, это подтверждают противоречивые заявления президента Д. Трампа, который обещал, как быстрое подписание, так и многомесячные переговоры. Однако мы рассчитываем на то, что официальная встреча двух лидеров состоится в скором времени и рынки увидят конкретные результаты. Подтверждение этому тезису мы получим в ближайшие две недели, когда китайско-американские торговые представители возобновят обсуждение.

Сегодня в Конгресс США поступит полная версия доклада расследования Р. Мюллера о связи президента Д. Трампа с Россией в ходе предвыборной компании. Напомним, что в прошлом месяце вышла короткая сводка доклада, где подтверждения связи найдено не было. Значительного влияния публикации на российский рынок мы не ждем.

Российский рынок частично снял перегретость, но остается уязвимым к ухудшению ситуации на мировых фондовых рынках. Сегодня индекс МосБиржи, по нашему мнению, будет проторговывать середину диапазона 2550-2600 пунктов.







Роман Антонов, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Департамент стратегии и проектов развития

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