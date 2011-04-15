Нефть обновила максимумы и пошла вниз

Цены на нефть Brent в среду успели переписать максимумы текущего года и заскочить чуть выше $72. В первой половине дня сырьевые площадки были поддержаны позитивной статистикой из Китая.

Практически все показатели КНР оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. ВВП вырос в I кв. 2019 г. на 6,4% г/г, как и кварталом ранее. Промышленное производство выросло в марте на 8,5%, против 5,3% месяцем ранее. Это максимальные темпы за последние пять лет. Розничные продажи также порадовали. Показатель вырос максимальными темпами за последние полгода, на 8,7% г/г. Несомненно, на таких показателях по продажам, производству и экономике в целом сказались меры фискального и монетарного стимулирования китайских властей.

Однако ближе к закрытию торгов импульс роста начал затухать. Котировки нефти постепенно ушли на отрицательную территорию. Масштаб снижения пока незначительный и не вызывает беспокойства за среднесрочный восходящий тренд.

Тем не менее нельзя не отметить близость цены фьючерсов Brent к ключевым уровням сопротивлениям. Котировки практически достигли зоны $72,6-73,3, являющейся технической областью торможения. Около этих рубежей высок риск торможения устоявшейся восходящей тенденции.

Согласно вышедшим вчера данным от Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы сырой нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,4 млн баррелей – до уровня 455,1 млн баррелей. Согласно опросу Bloomberg, в среднем ожидался рост на 2,2 млн баррелей.

При этом объем импорта сырой нефти сократился на 0,607 млн баррелей в сутки (б/с) – до 5,99 млн б/с. Это близко к минимальным значениям за последние 23 года!

Помимо этого, товарные запасы бензина, по данным EIA, упали на 1,17 млн баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов сократились на 0,36 млн. баррелей. Загрузка НПЗ увеличилась с уровня 87,5% до 87,7%.

Вчера также вышла информация и по объемам производства нефти в США. Добыча за прошлую неделю сократилась на 100 тыс. б/с – до 12,2 млн б/с. Наши среднесрочный ожидания по поводу замедления темпов роста добычи в Штатах остаются актуальными. На наш взгляд, сейчас рынок переоценивает потенциал увеличения объемов производства на ближайший год.

Реакция участников на статистику EIA была смешанной, но затем наблюдались умеренные продажи. Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются с понижением еще на 0,21% к уровням закрытия предыдущего дня.

Тем временем США нанесли очередной удар по Венесуэле, введя санкции в отношении Центробанка страны с ограничением доступа к доллару. Все это лишь повышает риски временного снижения поставок нефти из страны, что позитивно для котировок нефтяных фьючерсов.







Василий Карпунин, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер»







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