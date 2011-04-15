Сейчас можно говорить о том, что рубль вполне может укрепиться ниже 64 рублей за доллар, что может случиться благодаря большой поддержки со стороны долгового периода и со стороны нефтяных котировок, которые однако уже начинают вызывать небольшие опасения. Вчера Минэнерго США опубликовало статистику о том, что запасы сырой нефти в сумме уменьшились на 1,4 млн. баррелей, запасы бензина - на 1,17 млн.баррелей, а объем добычи сократился на 100 тыс. баррелей. Такая статистика говорит о том, что котировки смогут удержаться на высоких показателях ещё какое-то время, так как на топливо есть и будет спрос - однако сейчас из-за начавшегося движения цен вниз (-0,14%, $71,6), отметка в $72 за баррель кажется критической - скорее всего, после ее достижения начнется спад из-за накопленной перекупленности. Сейчас спрос поддерживается также вводимыми санкциями по отношению к Венесуэле и Ирану, а также приостановками поставок оттуда и из Ливии в том числе.

Доходность UST-10 - 2,5%.

На российском рынке акций наблюдается уверенная среднесрочная тенденция к росту, которая осуществляется благодаря нефтяным котировкам и долговому периоду, в то время как на американской бирже видны тенденции к развороту и дальнейшему падению цен.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка







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