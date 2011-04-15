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19.04.2019

Боковая динамика на рынках продолжится

Рынок акций РФ закончил торги во вторник на положительной территории на общей волне позитива, которая исходила из США, благодаря хорошей корпоративной отчетности компании Johnson & Johnson и роста акций технологического сектора. Российский рынок проигнорировал невнятную динамику цен на сырую нефть. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний нефтегазового (+1,41%), металлургического (+1,32%) и нефтехимического (+1,06%) секторов.
Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,58% и закрылся на отметке 2559.84 пункта. Индекс РТС вырос на 0,68% и остановился на уровне 1255.45 пункта на волне возобновления слабого роста курса рубля к доллару и к евро.
Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, но их динамика
по-прежнему остается невнятной и характеризуется боковым движением. Инвесторы ожидали публикации обновленных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Котировки североморской марки нефти BRENT к концу торгов в России увеличились на 0,13%, до 71,27 доллара за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 0,30%, до 63,59 доллара за баррель.
На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос,
отыграв все свое снижение понедельника, но все еще остается в боковом диапазоне в парах с долларом и евро. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов “завтра” к завершению торговой сессии потеряла 0,06%, до 64,22 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов “завтра” снизилась на 0,15%, до 72,51 рубля за один евро.
Мы по-прежнему считаем, что фактор неопределенности на мировых рынках сохранится, пока не станет известен результат переговоров между КНР и США по торговле, а также пока не прояснится реальная позиция ФРС в отношении перспектив уровня процентных ставок.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»

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