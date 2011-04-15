Неделя завершается боковой динамикой

Преобладала восходящая динамика. Лидерами роста в вновь стали акции X5 Retail (+2,31%), ритейлер опубликовал данные продаж за 1-й квартал. Лидерами снижения стали акции Yandex (-2,06%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 64,00-64,50 на фоне роста цены на нефть и высокого спроса на аукционах ОФЗ.

Минэкономики обнаружило снижение темпов роста ВВП. По оценке ведомства, в 1-м квартале рост ВВП составил всего 0,8%. Это совпало с прогнозом министерства. Росстат пока не подтвердил оценку, но нельзя исключать, что рост составил 0,8-1,0%. Это связано с меньшей потребительской активностью, а также снижением цен на экспортируемые ресурсы и рядом других факторов. Низкие темпы экономического роста, однако, вероятнее всего, не станут побуждающим мотивом для снижения ключевой ставки через неделю.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе дивиденды Русгидро, Газпромнефти, Северстали. Внешние площадки закрыты, активность игроков будет слабой. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63,00-64,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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