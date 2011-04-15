Крупные игроки сегодня могут утащить акции в любую сторону

Вчера российский рынок акций весь день провел на отрицательной территории. Сильных внутренних драйверов у нас нет, приток новых денег иссяк, и трейдеры сейчас больше ориентируются на внешний фон, который практически весь день был «красным».

Впрочем, «быки» сумели получить и порцию внутреннего негатива. Так, в марте рост ВВП составил всего лишь 0,6% против 1,4% годом ранее, а реальные располагаемые доходы населения в первом квартале и вовсе рухнули на 2,3%. Не исключено, что этот фундаментальный негатив будет еще отыгрываться в понедельник.

Рынок встретил мощными покупками доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера об итогах расследования вмешательства России в американские выборы, поскольку ничего криминального в нем нет. Однако на подъеме котировок очень многие инвесторы стали закрывать позиции и быстро отбросили рынок назад.

В результате, Индекс Мосбиржи по итогам дня потерял 0,3%, но все-таки вышел из зоны поддержки 2540-2550 пунктов.

Фондовая Америка открылась неопределенно и долго болталась вокруг нуля. Лишь во второй половине сессии начались покупки, в результате которых индексы вышли в уверенный плюс, вытащив за собой и нефть в район 72 долларов за баррель.

Все говорит в пользу того, что российский рынок акций откроется ростом в районе 0,3%, а вот дальнейшая динамика пока непредсказуема. Дело в том, что сегодня католики празднуют Страстную пятницу, и рынки США и Европы будут закрыты. Спрогнозировать, как поведут себя российские акции в отсутствие внешних ориентиров при низких оборотах торгов, невозможно. Поэтому и конкретных рекомендаций по бумагам мы сегодня также давать не будем.

Заодно, кстати, и посмотрим, что будут делать трейдеры в отсутствие американских и европейских индикаторов.

Но сегодня нужно проявлять особую осторожность: крупные инвесторы могут легко утащить рынок в нужную им сторону.

Рубль в первой половине дня пытался снизу вверх пробить отметку 64, но попытки не увенчались успехом. Это хороший знак для рубля, который по-прежнему сохраняет шансы пойти в район 63 руб за доллар. В ближайшие дни рубль продолжит получать поддержку от налогового периода, а «доклад Мюллера» еще больше снизил риски введения жестких санкций в отношении Москвы.







Алексей Антонов, aналитик АЛОР БРОКЕР











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