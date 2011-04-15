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19.04.2019

Рубль продолжил укрепляться благодаря налоговому периоду

В среду, 17 апреля, продолжалось плавное движение рубля вверх. Вечером на закрытии торгов обменный курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 23 коп. (-0,36%), до 63,86 руб., а курс евро снизился на 19 коп. (-0,27%), до 72,13 руб. Снова, как и в конце марта текущего года, доллар тестирует отметку в 63 руб., и этому способствует налоговый период в России.
В вышедшем в среду вечером экономическом обзоре ФРС США «Бежевая книга» говорилось о том, что ускорение темпов экономического роста происходит лишь в нескольких штатах, но в большинстве штатов США экономическая активность развивается «незначительными» темпами. Большинство опрошенных предпринимателей в различных штатах не ожидают существенного ускорения экономического роста в США в текущем году. Занятость в США остается высокой, однако умеренный рост зарплат не позволяет говорить о будущем росте инфляции. Долларовый индекс DXY незначительно ослаб после выхода этих данных. Небольшое ослабление доллара дополнительно оказало поддержку рублю.
Нефть сорта Brent в среду подешевела на 0,45%, до $71,14 за баррель, и на укрепление рубля не оказала влияния. Российский министр энергетики Александр Новак заявил в среду, что пока рано говорить о предпочтительных вариантах продления сделки «ОПЕК+», что, вероятно, вселило неуверенность в биржевых игроков, ранее напуганных слухами, что «ОПЕК+» в июне может отказаться от продления сделки. Коммерческие запасы нефти в США в среду неожиданно упали на 1,4 млн баррелей, хотя рынок ожидал, наоборот, резкого роста, но повышению цены на нефть это не помогло. Сегодня с утра баррель Brent опять дешевеет, цена снижается на 0,1%.
Сегодня торги по рублевым парам могут открыться небольшой коррекцией рубля вниз. Мы понизили прогноз по паре доллар/рубль до 63,5-64,8 руб., а по паре евро/рубль — до 71,8-72,9 руб.



Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»


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