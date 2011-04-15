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19.04.2019

Рубль остался один на один с долларом

По итогам торгов четверга рубль слегка просел в паре с долларом и прилично вырос против евро, прибавив 0,3%. Пара евро/рубль сползла в район 71,80 руб. на фоне обвала единой валюты на форексе после выхода слабой статистики из Германии и еврозоны. Доллар/рубль, которая пыталась вернуться выше отметки 64 руб., обосновалась под психологическим уровнем, закрывшись с повышением на символические 0,05%.
Вчера была опубликована отредактированная версия доклада спецпрокурора Мюллера, в которой не было обнаружено доказательств сговора между предвыборным штабом Трампа и Москвой перед выборами 2016 года. Это принесло некоторое облегчение российским активам в целом, хотя по большей части инвесторы были готовы к такому сценарию.
Нефть Brent в четверг подросла, вернувшись к росту после коррекции, хотя и не смогла обосноваться над уровнем 72 доллара за баррель. Данные Baker Hughes показали, что на этой неделе число активных буровых в США сократилось на 8 штук до 825 единиц. Сегодня нефтяные рынки и западные фондовые площадки не торгуются по случаю Страстной пятницы, а значит, рубль будет ориентироваться на внутренние факторы и динамику доллара на форексе. Первичная цель доллара на данном этапе – возвращение выше 64 руб.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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