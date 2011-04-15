ГМК Норникель: вблизи максимумов

Преобладала боковая динамика. Торговая активность база низкой из-за выходного дня на основных западных площадках. Лидерами роста на новости о дивидендах стали акции Энел Россия (+2,31%), ритейлер опубликовал данные продаж за 1-й квартал. Лидерами снижения на фоне закрытия реестра стали акции НКНК (-27,15%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 64.

Акции ГМК Норникеля (0,00%) вернулись к своим максимумам. Фундаментально ГМК выглядит хорошо. Затраты остаются под контролем, рентабельность EBITDA выше 50%, долговая нагрузка 1,1х EBITDA. Положение на рынке устойчивое: цены на металлы вновь пошли вверх в 1 кв., стоимость никеля выросла на 20%, палладия – на 10%. Стратегический план предусматривает увеличение производства на 5-8% к 2020 г. Техническая картина указывает на возможность разворота от линии сопротивления 14600 руб., но это может быть и ловушкой для тех, кто открывает короткие позиции. Внешний фон и фундаментальные факторы тянут наверх. На мой взгляд, вероятнее всего мы увидим рост котировок ГМК, целью является уровень 15500 на горизонте до начала лета.

Торговая идея на сегодня – Магнит (+0,06%). Реализовался сценарий отскока, уровень 3500 рублей за акцию (соответствует капитализации $5500 млн). Сильных фундаментальных драйверов роста нет, однако в ритейле сейчас активизировались процессы M&A, они затрагивают и крупные компании, не исключена спекулятивная игра на повышение. Техническая картина указывает на вероятность отскока в район 3900-4000 рублей до лета.

Ожидаю боковую динамику. В фокусе нет заметных событий. В Европе продолжаются пасхальные каникулы, важнейшие биржи закрыты. Торговая активность в России будет низкой. Прогноз: диапазон 2540-2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63,00-64,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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