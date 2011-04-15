Взлетевшая нефть вытащит российские акции и рубль

Пятница для российского рынка акций была во многом знаковым днем. Торги проходили вяло и безыдейно при крайне низких объемах в отсутствие внешнего фона, когда западные рынки отдыхали по случаю католической Страстной пятницы. Это говорит о том, что на нашем рынке собственных идей нет, и даже крупные игроки не попытались вытащить рынок в нужную им сторону.

Это значит, что мы в ближайшие дни продолжим плотно коррелировать с западными индикаторами. Сегодня внешний фон раскачается в лучшем случае лишь во второй половине дня (Германия и Великобритания продолжают праздновать). Однако с утра российский рынок акций отыграет взлетевшую нефть, котировки которой ночью перешагивали через отметку 74 доллара за баррель. Поводом для роста сырья стала информация о том, что сегодня США могут объявить о вступлении в силу полного запрета на закурку иранской нефти.

Ждем открытия рынка с ростом в районе 0,4-0,5% и дальнейшей ориентации на западные индикаторы. Естественно, что при такой дорогой нефти лучше рынка должны быть прежде всего «Роснефть» и «Лукойл».

По-прежнему ждем котировок нефти в районе 73 долларов, а вообще целью отыгрывания фигуры «голова-плечи» является район 74-75 долларов за баррель, где длинные позиции лучше фиксировать и ждать новых сигналов. Шорты по нефти открывать страшно до тех пор, пока в ход торгов не вмешается Дональд Трамп со своими заявлениями о дорогой нефти, что грозит последующей «медвежьей» атакой.

Не исключено, что российский рынок попытается и отыграть победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине. Не следует ждать какого-то прорыва в отношениях между Россией и Украиной, но по крайней мере с Зеленским Путин готов разговаривать.

Бенефициаром улучшения отношений является прежде всего «Газпром», претензии Украины к которому могут снизиться. Возможно, что Россия разменяет отмену решения о запрете поставок нефтепродуктов на Украину на снятия претензий с «Газпрома». Акции газового монополиста очень близки к сопротивлению 165 руб, и при его пробитии позиции нужно наращивать, тем более, что «Газпром» сильно отстает от роста рынка в целом.

Смотрим и за Сбербанком, который, на наш взгляд, неоправданно сильно упал.

Немного непонятным выглядит пятничное снижение рубля на четверть процента. Вполне возможно, что валютный рынок отыгрывает очень слабый рост экономики России в первом квартале и сильное падение реальных доходов населения. Однако налоговый период, огромный спрос на ОФЗ, дорогущая нефть и снижение санкционных рисков все-таки должны вытащить рубль. Отметим, что в последнее время российская валюта как правило наиболее сильно растет вечером, в период активности американских инвесторов. Наиболее вероятным сценарием ближайших дней выглядит уход пары доллар-рубль в район 63,2, где уже можно будет задумываться о покупке иностранной валюты на среднесрочную перспективу.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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