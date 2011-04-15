В последние дни активность торгов на глобальных рынках невысока. В пятницу большинство мировых площадок было закрыто (Страстная пятница), но, даже если взглянуть на изменения мировых индексов в целом за последнюю неделю, то увидим, что рынки не демонстрируют направленного движения. Американские фондовые индексы и MSCI World за прошлую неделю продемонстрировали околонулевую динамику, MSCI Emerging markets прибавил скромные 0,3%. Драйверов для роста волатильности рынков пока не хватает.

Текущая торговая неделя на глобальных рынках может быть весьма интересна публикацией большого числа корпоративных отчетов американских компаний за 1 кв. Так, свои показатели на этой неделе представят Facebook, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Exxon-Mobil и другие 150 компаний, входящих в индекс S&P 500. На текущий момент из индекса S&P 500 отчитались 79 компаний, и показатели прибыли 78% из них пока превышают уровни консенсус-прогнозов. Выручка же отчитавшихся компаний не демонстрирует таких же позитивных результатов – лишь 49% отчитавшихся компаний смогли превысить уровни консенсус-прогнозов по выручке. Во многом именно корпоративные результаты компаний, отчитывающихся на этой неделе, дадут возможность дать первые обоснованные оценки финансовых результатов всего рынка в целом, ведь отчетность за 1 кв. представлялась существенным фактором риска с учетом эффекта высокой базы прошлого года и возможного негативного влияния шатдауна в начале года текущего.

Российский рынок акций вторую половину прошлой недели провел в слабоактивном ключе. Последние две недели индекс Мосбиржи проводит в сравнительно нешироком диапазоне 2540-2600 пунктов. Заметный рост нефтяных котировок, который мы наблюдаем на открытии недели, на наш взгляд, способен оказать умеренную поддержку индексу Мосбиржи и способствовать попыткам его смещения в верхнюю половину диапазона 2540-2600 пунктов. Среднесрочный взгляд на рынок остается умеренно-позитивным – продолжаем ожидать сохранения тенденции к росту к дивидендному сезону.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.