В пятницу активность покупателей снизилась по случаю пасхальных каникул

В пятницу активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг оставалась низкой, что отчасти объясняется отсутствием нерезидентов – в большинстве западных стран торги не проводились по случаю пасхальных каникул. В итоге в плюсе закрылись Северсталь (CHMF, +1.2%), НЛМК (NLMK, +0.6%), Новатэк (NVTK, +0.6%), в то время как акции Роснефти (ROSN) подешевели на 0.8%, ВТБ (VTBR) – на 0.6%, Аэрофлота (AFLT) – на 0.4%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Белона (BLNG) подорожали на 6.1%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.1%, ОАК (UNAC) – на 3.4%, ТГК-2 (TGKB) – на 2.9%.

В США и Европе торги в пятницу не проводились, азиатские фондовые индексы сегодня находятся в среднем в минусе.

Внешний фон в целом пока не способствует восстановлению потока заявок на покупку, но в течение дня возможно оживление в нефтяном секторе – сообщения о возможном отказе США от продления разрешений на покупку иранской нефти (до 2 мая некоторые страны, включая крупнейшего импортера нефти из Ирана, Китай, имеют разрешение на покупку иранской нефти в обход санкций) вызвали рост цен на энергоносители (так, фьючерсы на Brent торгуются заметно выше $73 за баррель). На валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение консолидации немногим ниже 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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