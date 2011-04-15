Выборы президента Украины не окажут существенного влияния на рубль

В пятницу, 19 апреля, рубль взял перерыв в росте, позволил доллару и евро укрепляться. В конечном счете, к закрытию торгов пятницы курс доллара расчётами «завтра» вырос на 16 коп. (+0,25%), до 64,05 руб., а курс евро подорожал на 24 коп. (+0,33%), до 72,05 руб. Перед длинными выходными валютные трейдеры перекладывались в доллар и евро, продавая неплохо подросший рубль.

Итоги выборов президента Украины, где во втором туре над действующим президентом Порошенко с разгромным счетом одержал победу актер Владимир Зеленский, были предсказуемыми, хотя столь сокрушительной победы молодого и пока еще неопытного политика мало кто мог ожидать. Заявления Зеленского о том, что приоритетной задачей в отношениях с Россией он считает выполнение Минских соглашений, выглядят достаточно позитивно, но предсказуемо. Вряд ли можно будет ожидать сегодня влияния итогов выборов и этих заявлений на курс рубля, рынок будет присматриваться к дальнейшим шагам нового президента.

В пятницу в Лондоне биржи были закрыты, и торгов по нефти Brent не было. Однако сегодня с утра торги по нефти открылись гэпом вверх, нефть уже дорожает более чем на 2% и превысила цену в $73 за баррель. Американские СМИ сообщили в пятницу, что США могут отказаться от исключений из иранского нефтяного эмбарго, которые до сих пор распространялись на восемь стран, и объявление об этом будет сделано уже в понедельник, то есть сегодня. Цена на нефть на этих новостях взлетела, однако если власти США опровергнут эту информацию, то нефть может ждать сильная коррекция вниз.

Сегодня на открытии рубль может снова укрепиться. Мы меняем прогноз по паре доллар/рубль до 63,7-64,5 руб., а по паре евро/рубль оставляем прогноз на уровне в 71,5-72,5 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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