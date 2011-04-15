Рубль пойдет за нефтью

В отсутствие внешнего фона на пятничных торгах рубль заскучал и немного отступил в парах с долларом и евро, оставшись без поддержки нефти. Пара доллар/рубль набрала 0,15%, финишировав на психологической отметке 64 руб. Евро/рубль восстановилась на четверть процента, до 72 руб.

Российская валюта укрепляется две недели кряду и вполне может начать новую торговую пятидневку с возобновления роста после затишья в пятницу. Нефть Brent резко подскочила в цене на утренних торгах в понедельник, обновив максимумы за пределами уровня 73 доллара за баррель. Новый рывок котировок обусловлен разговорами о том, что Вашингтон планирует полностью запретить экспорт иранской нефти и не станет продлевать послабления после их истечения в мае.

Помимо нефтяного фактора, рубль продолжает получать поддержку со стороны налогового периода в РФ, причем крупные выплаты будут совершаться в ближайшие дни. Что касается доллара, пока он ведет себя малоактивно и неоднозначно на форексе, что не предполагает ощутимого давления на нашу валюту со стороны этого фактора. Так, если слухи на рынке нефти в ближайшее время не будут опровергнуты, пара доллар/рубль с легкостью уйдет под отметку 64 руб., где освоит новые рубежи.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями



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