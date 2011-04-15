Резкий рост цен на нефть поддержал рубль и акции российских компаний

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на положительной территории на фоне сильного роста цен на сырую нефть, которые оказали поддержку акциям российских компаний и курсу рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (+1.13%), энергетического (+0.51%) и

транспортного (+0.46%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0.81% и закрылся на отметке 2584.74 пункта. Индекс РТС вырос на 1.17% и остановился на уровне 1275.59 пунктов на фоне роста курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались на позитивной

территории благодаря сообщениям в СМИ о том, что США будут обкладывать санкциями все страны без исключений, которые покупают нефть у Ирана.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2.93% до 74.08 доллара за баррель. Западно-техасская WTI взлетела на 2.59% до 65.73 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос к евро и доллару на фоне резкого роста цен на сырую нефть и сохраняющегося общего спроса на рублевые активы. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.34% до 63.83 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.24% до 71.87 рублей за один евро.

Если цены на нефть сохранять локальный рост – это будет поддерживать рынок акций в России и курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела "Гранд Капитал"



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