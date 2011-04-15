Объем продаж Северстали мог достичь $2400 млн

Неделя началась с новой волны роста. Закрытие индекса Мосбиржи было максимальным в истории, а индекс РТС поднялся на максимум за 11 месяцев. Поводом стало обострение напряженности вокруг Ирана, в результате чего до $74 за баррель подскочила нефть марки Brent. Лидерами роста на фондовом рынке стали акции Русгидро (+3,83%). Лидерами снижения стали акции Yandex N.V. (-0,63%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

Северсталь (+0,61%) отчитается за 1-й квартал. Операционные показатели в металлургическом сегменте не претерпели существенных изменений за 12 месяцев, по сравнению с 4-м квартале прошлого года наблюдался рост производства в пределах 4-6%. Доля экспорта сократилась до 35%. Увеличилось производство в угольном сегменте. Объем продаж мог достичь $2400 млн, EBITDA – $840-860 млн. Полагаю, что отчетность не станет поводом для фиксации прибыли в длинных позициях. Бумаги металлургических компаний интересны долгосрочным инвесторам, ориентирующимся на рост дивиденда.

Ожидаю рост в пределах 1%. Рынки будут отыгрывать события вокруг роста цены на нефть. На локальном рынке в фокусе отчетность Северстали. Прогноз: диапазон по индексу Мосбиржи – 2580-2600 п., по паре USD/RUB – 63,00-64,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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