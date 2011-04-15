Без общего позитива в отношении EM рублю сложно отыграть рост нефтяных котировок

Несмотря на заметный рост нефтяных котировок (цены на нефть марки Brent вчера превысили отметку в 74 долл/барр.), торги в российском рубле продолжают проходить при сравнительно низкой торговой активности. Весь вчерашний день пара доллар/рубль провела в узком диапазоне 63,70-64 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,3 млрд долл.

Разумеется, некоторую поддержку рублю рост нефтяных котировок оказывает. Если посмотреть на вчерашние изменения основной группы валют EM, то видим, что рубль демонстрировал лучшие результаты – российская валюта прибавили против доллара 0,4%, в то время как бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд ослабли на 0,2-0,7%. Но, безусловно, какого-либо впечатляющего роста российской валюты на фоне 3%-ного роста нефтяных котировок не наблюдалось. Продолжаем считать, что при текущих ценах на нефть имеется фундаментальный потенциал для роста рубля, но гораздо менее затруднительно в полной мере его реализовать при умеренному оптимизме инвесторов в отношении всей группы валют emerging markets, чего мы пока не видим (MSCI Emerging market currency index уже три месяца держится в диапазоне 1635-1660 пунктов). Исходя из этого, пока считаем, что влияние нефтяного фактора на валютный курс будет носить умеренный характер.

Из внутренних факторов отметим приближение налогового периода в РФ. 25 апреля российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы, 29 апреля – налог на прибыль (суммарный объем выплат в этот период мы оцениваем примерно в 1,4 трлн руб.). Напомним также, что в конце текущей недели состоится очередное заседание Банка России, риторика которого может дать намеки на ожидаемую траекторию ставок в ближайшие месяцы. Тем не менее, в текущих условиях считаем, что для рубля более принципиальное значение имеют внешние условия.

При текущей сравнительно невысокой торговой активности на глобальном валютном рынке пара доллар/рубль может консолидироваться в диапазоне 63,50-64 руб/долл.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.