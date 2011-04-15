В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали покупки, лучше рынка выглядели бумаги нефтегазовой отрасли – соответствующий отраслевой фондовый индекс, рассчитываемый Московской биржей, вырос на 1.1% против 0.8% по индексу МосБиржи. Основанием для оживления на рынке энергоносителей стало решение США не продлевать разрешения на покупку иранской нефти, предоставленные ранее отдельным странам. В итоге Новатэк (NVTK) вырос на 2.6%, Роснефть (ROSN) – на 1.8%, Башнефть (BANE) – на 1.7%, Лукойл (LKOH) – на 1.6%.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Белона (BLNG) подорожали еще на 10.9%, Саратовского НПЗ (KRKN) – на 5.1%, Трансконтейнера (TRCN) – на 4.3%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. В большинстве стране Европы торги в понедельник не проводились (пасхальные каникулы), на азиатских фондовых площадках наблюдается некоторая коррекция вниз.

Благоприятная динамика цен на нефть способствует сохранению спроса в нефтегазовом секторе, но обстановка на мировых фондовых рынках пока соответствует периоду затишья – инвесторы продолжают следить за потоком корпоративной отчетности и ожидают данных по экономике (в частности, в пятницу будет опубликована предварительная оценка ВВП США за первый квартал текущего года). На валютном рынке актуальным сценарием остается консолидация в области ниже 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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