Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2600

Взлет нефти в район 74 долларов на сообщениях о намерении США полностью блокировать поставки нефти из Ирана привел вчера к росту Индекса Мосбиржи на 0,8%. Рублевый индикатор рынка закрылся в 15 пунктах от «круглой» отметки 2600.

Причем рост рынка происходил на слабом внешнем фоне: практически все время наших торгов американские фьючерсы были в «красной» зоне и лишь с открытием Америки выбрались в символический плюс.

Естественно, что лучше рынка были акции нефтяных компаний, среди которых нам больше нравится «Роснефть», которая сильно отстает в росте от того же «Лукойла».

Порадовал и Сбербанк, который начинает выбираться из ямы, в которую попал на мнении, что его дивиденды за прошлый год будут слишком малы. Если не произойдет ничего экстраординарного, то Сбер в недалекой перспективе вполне может подрасти рублей на 7-10.

Настрой рынка пока остается позитивным. Но небольшое снижение в ближайшие дни все-таки возможно – рынку просто не хватает денег для продолжения роста. Пока нефть торгуется выше 70 долларов и нет признаков коррекции за океаном просадки мы советуем использовать для наращивания спекулятивных лонгов. А вот среднесрочные покупки делать поздновато.

Фондовая Америка закрылась вчера около нуля: Dow Jones снизился на 0,18%, S&P вырос на 0,1%. Сегодня с утра американские фьючерсы слабо подрастают. Нефть, похоже, закрепилась выше отметки 74 доллара за баррель и прибавляет с утра треть процента. Все это говорит в пользу открытия российского рынка акций в слабом плюсе.

С позитивом смотрим и на рубль, который сейчас поддерживает налоговый период. Не за горами и выплаты дивидендов, следовательно, для расчетов с акционерами крупные экспортеры также будут продавать валюту. Поэтому, если не произойдет обострения санкционной риторики, рубль в паре с долларом возьмет свою цель - 63,1.

Нефть подошла к цели роста – району 74-75 долларов за баррель, куда и должна была прийти, реализуя перевернутую фигуру «голова-плечи». Однако вполне возможен поход и выше. Сейчас рынок во власти Саудовской Аравии: будет ли она и дальше сокращать добычу в расчете на рост нефти, или заместит выпадающий на мировом рынке иранский объем. Последний вариант может негативно отразиться на котировках «черного золота», поскольку нет сомнений, что Исламская Республика продолжит поставки «контрабандной» нефти, причем по демпинговым ценам.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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