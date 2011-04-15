Рубль укрепился на фоне нефтяного ралли

В понедельник, 22 апреля, рубль, ранее немного отдохнув, снова возобновил рост к мировым резервным валютам. К закрытию торгов понедельника обменный курс доллара США расчётами «на завтра» понизился на 23 коп. (-0,35%), до 63,82 руб., а евро также потерял 23 коп. (-0,32%), подешевев до 71,82 руб. Нефтяное ралли оказало положительное воздействие на российскую национальную валюту.

Цена нефти сорта Brent в Лондоне в понедельник взлетела на 2,85%, подорожав до $73,53 за баррель. Мощный рост цены связан с решением Дональда Трампа не продлевать исключения из иранского нефтяного эмбарго для восьми стран. Сегодня утром рост на нефтяном рынке продолжается, нефть Brent дорожает еще на 0,23%. Ограничения на экспорт иранской нефти могут привести к росту цены Brent до $74-75 за баррель.

Российское Минэкономразвития опубликовало в понедельник прогноз по динамике реальных доходов населения в 2019 году. По прогнозу министерства, в этом году реальные доходы россиян могут вырасти на 1% по сравнению с почти шестилетним падением в предыдущие годы. В министерстве считают, что индексация социальных выплат и установление минимальной оплаты труда на уровне прожиточного минимума будут способны повысить реальные доходы населения на 1%. Как говорится, поживем или, точнее, проживем – увидим.

Мы считаем, что рубль на открытии торгов сегодня может показать небольшой рост. Мы немного корректируем прогноз по паре доллар/рубль до 63,1-64,5 руб., а по паре евро/рубль меняем наши ожидания до 71,1-72,2 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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