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23.04.2019

Доллар/рубль метит на 63 руб.

Рубль продолжил наступление в понедельник, прибавив к доллару и евро в среднем по 0,25% и обновив максимумы. Дальнейшее укрепление нашей валюты выглядело закономерным, учитывая рывок цен на нефть к новым максимумам ноября прошлого года. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая доходила до отметки 63,70 руб., лишь слегка отошла от минимумов и осталась под давлением.
Нефть продолжает дорожать, отыгрывая решение Вашингтона не продлевать послабления по санкциям для покупателей иранской нефти. Это сильно подстегивает страхи по поводу дефицита предложения. Об этом говорит отсутствие реакции рынка на вчерашний твит Трампа о том, что Саудовская Аравия и ОЭА компенсируют уходящие с рынка баррели.
На фоне нефтяного ралли рубль получает хорошую поддержку, которая подкрепляется налоговым периодом в преддверии пиковых выплат – 25 апреля уплачивается налог на добычу полезных ископаемых, 29 апреля – налог на прибыль, а также ожиданиями смягчения риторики Банка России на фоне замедления инфляции. Заседание ЦБ состоится в эту пятницу. При дальнейшем стечении благоприятных обстоятельств доллар может дойти до отметки 63 руб.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями


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