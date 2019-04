Отчеты выступили ключевым драйвером роста американских индексов

Во вторник американскому рынку удалось показать уверенную позитивную динамику. Так по итогам основной торговой сессии: Dow Jones увеличился на 0,53%, индекс S&P 500 прибавил 0,86%, индекс NASDAQ Composite вырос на 1,23%. Существенному росту способствовали сильные результаты корпоративного сектора.

Стоит отметить, что индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2934,76, превзойдя предыдущий максимум в 2930,75 от 20 сентября 2018. Рекордным закрытием отметился также NASDAQ.

Среди наиболее интересных отчетов дня стоит отметить финансовый результат Coca-Cola. Согласно обнародованному отчету, прибыль на одну акцию компании по итогам 1 квартала достигла $0,48 (против $0,47 в аналогичном квартале прошлого года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0,46. Выручка за период также продемонстрировала прирост на 5,3% к аналогичному периоду 2018 года. и составила $8, 0 млрд, превысив средний прогноз аналитиков в $7,9 млрд.

Бумаги United Technologies выросли на 2,5% после публикации сильного отчета. Прибыль в расчете на одну акцию компании по итогам 1 квартала составила $1,91 превысив средний прогноз в $1,72. выручка компании за период увеличилась на 20,5% к 1 кварталу 2018 года и составила $18,365 млрд. (ожидалось $18,011 млрд.). Lockheed Martin также прибавили 6% на фоне сильного финансового отчета за квартал.

Акции Twitter взлетели на 16,3% на фоне публикации сильного отчета. Компания заявила о 330 млн активных пользователях в месяц, что превзошло ожидания в 318 млн. Прибыль на акцию достигла $0,37 (ожидалось $0,15).

Однако не все отчеты вызвали позитивную реакцию.

Несмотря на в целом сильный отчет, акции Procter & Gamble упали на 3%, так как рентабельность по EBIT компании оказалась ниже, чем прогнозировали аналитики.

Акции Verizon также просели на 1,9% стоимости, так как оператор беспроводной связи США потерял больше абонентов телефонной связи, чем ожидали аналитики.

Уолл-стрит готовится к публикации огромного количества квартальных отчетов компаниями на этой неделе, которая, как ожидается, станет самой загруженной в текущем сезоне корпоративной отчетности. Среди наиболее интересных отчетов предстоящих дней станут AT&T Inc., The Boeing Co., Caterpillar Inc., Facebook Inc., Microsoft Corp., PayPal Holdings Inc., Tesla Inc., Visa Inc., American Airlines Group Inc., Ford Motor Co., South West Airlines, Chevron Corp. и Exxon Mobil Corp.

Среди запланированных данных по макроэкономической статистике стоит отметить изменение заказов на товары долгосрочного пользования за март и числа первичных обращений за пособием по безработице в США. В пятницу в США будет опубликованы данные изменении объема ВВП за 1-й квартал, а также индекс потребительских настроений Michigan за апрель.

В целом фондовые индексы США чувствуют себя достаточно уверенно, а индексы устремились к новым историческим максимумам. На текущий момент участники рынка уже не так пессимистично настроены относительно перспектив сезона отчетности. Более того в последние дни именно отчеты компаний выступают и продолжат оставаться в ближайшем будущем ключевым драйвером американских индексов.







Елена Шишкина, аналитик ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









