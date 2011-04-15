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24.04.2019

Ожидаем разворот в бумагах ВТБ

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи обновил максимум, но к вечеру рост был растерян. Лидерами среди ликвидных бумаг на фондовом рынке стали акции Интер РАО (+2,93%). Аутсайдерами стали акции Polymetal (-2,69%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.
Банк ВТБ (-0,51%) определил размер дивиденда. Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года банк может направить не более 15% прибыли акционерам из-за необходимости ее капитализации. В итоге, размер дивиденда на обыкновенную акцию, составил около 0,0011 руб., что соответствует доходности около 3%. Это стало причиной негативной реакции инвесторов, которые ожидали больший дивиденд. Но хорошей новостью стала информация о том, что в дальнейшем доля прибыли, направляемая на дивиденд, постепенно увеличится до 50%, а сама прибыль, согласно стратегическому плану, вырастет до 300 млрд через три года. Таким образом, если планы реализуются, то вложения в акции ВТБ будут приносить доходность свыше 8% в будущем. Но главным драйвером роста является недооцененность с фундаментальной точки зрения: банк торгуется дешевле капитала более чем на четверть, в отсутствие рисков потери капитала.
Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз: диапазон 2580-2600 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 63,00-64,00.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»








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