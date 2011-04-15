«Крест» на Индексе Мосбиржи ставить рано

Вчера рынок акций ткнулся в отметку 2600 пунктов, но пройти ее даже не попытался, хотя внешний фон этому благоволил. Похоже, для продолжения покупок просто не хватило денег. На дневном графике Индекса Мосбиржи нарисовался «крест», который говорит об ослаблении восходящего тренда и большой вероятности снижения.

Однако сегодня, по крайней мере в первой половине дня, сигнал вряд ли сработает. Фондовая Америка закрылась в хорошем плюсе. Почти полпроцента прибавил на вечерней сессии фьючерс на Индекс РТС, причем его рост не был вызван укреплением рубля, то есть переоценкой активов из-за курсовой разницы.

Поэтому ждем открытия рынка с плюсом в районе 0,3%, а дальше торги пойдут в зависимости от внешнего фона. Последний с утра слабо негативный: чуть-чуть снижаются американские фьючерсы, но зато нефть отошла от вчерашних максимумов. Скорее всего, после первого часа-двух торгов мы заляжем в боковик до открытия Америки, которая и сформирует итоги дня.

При улучшении внешнего фона рекомендуем осторожно подбирать нефтянку и Сбербанк. От металлургов в ожидании продолжения укрепления рубля и тем более такой слабой бумаги как «Газпром» стоит воздержаться. Время торговли «Газпромом» и ВТБ еще придет. Когда рынок начнет падение, мы их с удовольствием зашортим.

Не очень хорошая ситуация складывается с утра для рубля: пара евро-доллар с утра снижается и походит к отметке 1,12. Ее пробитие может усилить укрепление доллара, однако в нынешних ценах нужно рисковать и вышеуказанную пару спекулятивно покупать.

Частично данный негатив нивелирует пик налогового периода. Поэтому мы не ожидаем существенных движений по рублю. Но пока тренд для российской валюты остается восходящим. Первой целью роста в паре с долларом является отметка 63,2.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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