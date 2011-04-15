Во вторник в секторе голубых фишек не сложилось единой динамики движения цен. В фокусе внимания инвесторов оставался нефтегазовый сегмент после подтверждения отсутствия у США планов по продлению разрешений на покупку иранской нефти. Так, акции Газпром нефти (SIBN) подорожали на 2.1%, Лукойла (LKOH) – на 1.6%, Башнефти (BANE) – на 1.2%. Тем временем НЛМК (NLMK) подешевел на 1.8% после сообщения о финансовых показателях за первый квартал ниже прогнозов (чистая прибыль, EBITDA). Сургутнефтегаз (SNGS), Северсталь (CHMF) и ВТБ (VTBR) потеряли по 1.3%. Набсовет последнего рекомендовал годовые дивиденды в размере примерно 0.001098 руб. на акцию, что соответствует 15% чистой прибыли по МСФО.

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Росинтер ресторантс (ROST) подорожали на 18.5%, Алроса-Нюрба (ALNU) – на 12.2%, МРСК Северного Кавказа (MRKK) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились на 0.5% - 1.3%, сегодня фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские индексы закрылись в плюсе, по азиатским продолжается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка роста по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Инвесторы немного сократили активность на развивающихся рынках (возможно, отдавая предпочтение бумагам западных корпораций, отчетность которых в среднем выглядит лучше прогнозов), а также на рынке энергоносителей – вчерашнее сообщение API о неожиданно резком росте запасов сырой нефти в США отчасти «охладило» оптимизм, связанный с анонсированным усилением ограничений на поставки из Ирана. Данные минэнергетики США по запасам нефти ожидаются сегодня в 17:30 мск. На валютном рынке, с позиций технического анализа, вероятно продолжение консолидации в области ниже 64.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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