Квартальная корпоративная отчетность в Штатах пока лучше ожиданий

Сезон квартальной корпоративной отчетности в Штатах пока складывается лучше ожиданий. Из 111 компаний отчитавшихся компаний, входящих в индекс S&P 500, 86 (около 79%) представили показатели прибыли лучше консенсус-прогноза. Вчера из крупных компаний позитивные результаты представили Twitter и Lockheed Martin, отчитавшиеся еще до открытия рынка (показатели выручки и прибыли на акцию обеих компаний превзошли консервативные ожидания рынка). С точки зрения сезона отчетности сегодняшний день будет интерес публикацией корпоративных результатов компаний Boeing, Microsoft и Visa.

Другой важной темой на рынках остается вопрос торговых переговоров между США и Китаем. Стороны договорились о проведении еще двух раундов торговых переговоров – 30 апреля главы Минфина США и торгового представительства С.Мнучин и Р.Лайтхайзер прибудут в Пекин, а 8 мая вице-премьер Китая Лю Хе направится в Вашингтон. Согласно комментариям в СМИ, стороны близки к окончательному согласованию содержания торговой сделки, и, возможно, по окончанию этих переговоров может быть объявлено о новом саммите с участием лидеров двух стран (на котором уже возможно подписание соглашения).

Позитивные корпоративные отчеты (или, по крайней мере, отчеты лучше ожиданий) и новые надежды на прогресс в торговой дискуссии между США и Китаем поддержали риск-аппетит на рынках, в результате чего американские фондовые индексы прибавили вчера 0,6-1,3% и вплотную приблизились к историческим максимумам (в первую очередь это касается S&P 500 и NASDAQ). Однако сегодня в Азии превалирования позитивных настроений не наблюдается, и большинство индексов региона находятся на отрицательной территории. Агентство Рейтер сообщает со ссылкой на консультантов Правительства КНР о том, что центробанку страны будет сложнее в этом году понизить норму резервирования для банков, что способствует локальной коррекции в основных индексах региона.

Российский рынок акций в ходе вчерашних торгов обновил исторический максимум, но по итогам дня завершил торги лишь скромным ростом на 0,1%. При текущем уровне нефтяных котировок и умеренно-позитивном риск-аппетите на глобальных рынках видим вероятность сохранения тенденции к росту и попыток ухода выше рубежа в 2600 пунктов по индексу Мосбиржи.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.