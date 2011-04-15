Главным драйвером роста рубля выступит дорогая нефть

Главным драйвером роста рубля и отечественных фондовых площадок выступает дорогая нефть. Нефть Brent во вторник превысила отметку $74,5 за баррель, таким образом эта отметка стала максимальным значением за последние шесть месяцев.

Валютная пара доллар/рубль вплотную подошла к поддержке 63,64. Уже на этой неделе, не исключены попытки тестирования и пробоя уровня. Однако движение должно быть поддержано внешними драйверами. Пока таким является растущая нефть. В свою очередь, на самом нефтяном рынке назрела коррекция.

Что касается перспектив на следующее полугодие, то они не изменились. Все больше и больше факторов говорит в пользу начала рост доллара и падения национальной валюты. Санкционная риторика США может обостриться. Сделка ОПЕК+, возможно, будет завершена в июне, тогда рубль лишится поддержки нефти. Плюс ко всему, ЦБ РФ намекнул на потенциальное снижение ключевой процентной ставки до конца года на фоне замедления роста инфляции.

Есть вероятность, что ЦБ РФ понизит ставку на 0,25 на предстоящем заседании. В пользу этого говорит ряд факторов. Внутренние - это снижение инфляции на фоне того, что основной рост цен от повышения НДС отыгран. Внешние - ФРС США в 2019 году, вероятно, будет придерживаться нейтральной кредитно-денежной политики, также профицит торгового баланса остается стабильным на фоне дорогой нефти.

Параллельно ЦБ РФ предпринял ряд шагов для тог, чтобы кредитный портфель у банков не ухудшался. Регулятор продолжает ужесточать требования в достаточности собственного капитала к банкам, а также повышать требования к коэффициентам риска потребительских займов. Поэтому снижение ставки не отразится на качестве кредитных портфелей и не станет значительным риском для банковской системы и макроэкономической устойчивости.







Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum



















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