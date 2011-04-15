Корректировка в нефти может приостановить укрепление рубля

Большинство основных мировых фондовых индексов завершило вторник ростом. На таком благоприятном фоне выросли и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,11%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля к доллару вырос чуть сильнее, на 0,17%. Среди лидеров роста – «Интер РАО» (+2,93%) и «Магнит» (+2,7%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,55%. Но уже утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,5%. Исключением был австралийский ASX, который прибавлял 0,9%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2935 п., на 0,1% ниже уровней закрытия предыдущего торгового дня. Корректировка нефтяных цен и большинства азиатских рынков задает умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги незначительным снижением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2560-2610 пунктов, по индексу РТС — 1265-1290 пунктов. Сегодня производственные результаты за первый квартал опубликует «ТМК».

Во вторник в очередной раз нефти удалось обновить локальные ценовые максимумы, но далось ей это явно с большим трудом. Торги стартовали с $73,7 за баррель марки Brent, в течение дня цена снижалась до $73,4, поднималась к $74,1 и завершила день вблизи $73,8. В центре внимания рынка оставалось американское эмбарго, запрещающее третьим странам закупать нефть в Иране, и ответные угрозы Ирана закрыть Ормузский пролив. Впрочем, по вялой динамике цен было видно, что тема себя исчерпывает, и для дальнейшего роста нужны новые драйверы. Вышедший поздно вечером отчет Американского нефтяного института показал рост недельных запасов нефти на 6,9 млн баррелей после их снижения на 3,1 млн баррелей неделей ранее. Реагируя на это, цена немного снизилась, и к утру среды нефть торговалась вблизи $73,6 за бочку. Вероятный дневной диапазон сегодняшних торгов для сорта Brent составляет $72,9-74,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $70,4-77,9. Сегодня данные по изменению запасов нефти за неделю опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается их снижение на 0,17 млн баррелей после снижения на 1,4 млн баррелей неделей ранее.

Вслед за нефтью и рынком акций накануне укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 63,6875 руб. (-13,25 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,4975 руб. (-33 коп.). При этом евро обновил минимумы к рублю с начала апреля прошлого года. Более интенсивное падение европейской валюты связано со вчерашним снижением пары EUR/USD с 1,1255 до 1,1255. Сегодня утренняя корректировка нефтяных цен с локальных максимумов может привести к приостановке укрепления рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,3 руб., для европейской валюты — 70,8-72,2 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари»







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