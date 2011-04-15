Российские активы продолжают пользоваться спросом

Рынок акций РФ закончил торги во вторник ростом, благодаря повышательной динамике цен на сырую нефть и наличию общего позитивного отношения на рынках акций, которое, кроме этого, стимулируется надеждами на то, что ЦБ РФ не будет менять процентные ставки в ближайшем обозримом будущем.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний потребительского (+1,03%) и энергетического (+0,44%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0,11% и закрылся на отметке 2587.48 пункта. Индекс РТС вырос на 0,17% и остановился на уровне 1277.71 пункта на волне повышения курса рубля к евро и доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ выросли, поддерживаемые

санкционной политикой США в отношении Ирана и Венесуэлы, а также по причине военного конфликта в Ливии. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,65%, до 74,52 доллара за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 1,40%, до 66,47 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии поднялся к евро и доллару на фоне продолжающегося роста цен на сырую нефть, а также наличия спроса на ОФЗ. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии потеряла 0,10%, до 63,74 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» упала на 0,51%, до 71,46 рубля за один евро.

Общий спрос на активы развивающихся рынков (ЕМ) является основной

причиной интереса инвесторов к российским акциям. Пока такой интерес будет сохраняться, российские акции будут пользоваться спросом.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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