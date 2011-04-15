Инвесторы опасаются, что КНР и США так и не смогут договориться по торговле

Рынок акций РФ закончил торги в среду с заметным снижением на фоне отрицательной динамики цен на нефть. Давление на котировки, вероятно, оказывает рост опасений того, что китайские власти могут снизить объем стимулирования местной экономики. Негативную роль по–прежнему играет отсутствие торгового договора между Вашингтоном и Пекином, который все время откладывается, что указывает на то, сам переговорный процесс еще очень далеко от достижения компромисса. Помимо этого, рынки пугает усиление торговой напряженности между США и ЕС.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-0,57%), телекоммуникационного (-0,38%) и

металлургического (-0,30%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги со снижением на 0,33% и закрылся на отметке 2579.05 пункта. Индекс РТС упал на 1,08% и остановился на уровне 1263.97 пункта на фоне ослабления рубля к доллару США и евро.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизилась на фоне публикации данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Американского института нефти (API) за прошлую неделю, которые показали сильное увеличение запасов сырой нефти больше, чем это ожидалось. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России потеряла 0,05%, до 74,47 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0,71%, до 65,83 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии упал, следуя за сырьевыми валютами, которые оказались под давлением. Фактор налогового периода не смог удержать курс российской валюты на положительной территории. Пара доллар США/рубль со сроком расчётов «завтра» к завершению торговой сессии выросла на 0,96%, до 64,29 рубля за доллар. Пара евро/рубль со сроком расчётов «завтра» прибавила 0,65%, до 71,96 рубля за один евро.

Если доллар США продолжит получать поддержку на форексе, это окажет сильное давление на курс рубля.







Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал»



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