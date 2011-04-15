Желание продать акции и рубль будет усиливаться

Все-таки вчера фигура технического анализа «крест» на графике Индекса Мосбиржи сыграла, приведя к снижению рублевого индикатора российского фондового рынка на треть процента. Падение могло бы быть большим, если бы не рухнувший более чем на процент рубль.

Пока продажи не носят панический характер и укладываются в рамки коррекции после переписывания рекордных уровней накануне. Поводом для фиксации прибыли послужили как снижение американских фьючерсов, а потом и индексов, так и решение Путина выдавать российские паспорта жителям ДНР и ЛНР в упрощенном порядке. Трейдеры увидели в этом повышения вероятности обострения отношений с Украиной и новых санкций, ведь чтобы ни произошло, Запад все равно признает Россию агрессором.

После нашего закрытия фондовая Америка еще немного снизилась. Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются возле нуля, но почти процент теряет нефть, хотя в разгар азиатских торгов снижение нефти было большим.

Лучше рынка выглядел вчера Сбербанк, что является свидетельством продолжения покупок, пусть и слабых, российских акций нерезидентами. Если сегодня внешний фон улучшится, то Сбер вполне может продолжить восхождение в район 245 руб. Позитивно смотрим и на «Алросу», покупать которую стоит хотя бы из-за больших дивидендов.

Скорее всего, открытие рынка акций сегодня пройдет в районе нуля, а дальнейшую его судьбу определит внешний фон и активность нерезидентов.

Однако фактор пятницы и приближение майских праздников будет увеличивать желание зафиксировать прибыль или хотя бы сократить маржинальные лонги.

На падение рубля кроме политических факторов повлияло и продолжение усиления доллара на мировой арене. «Американец» в паре с евро пробил отметку 1,12 и сегодня с утра торгуется в районе 1,115. Мы по-прежнему считаем целесообразным спекулятивно покупать пару евро-доллар в расчете на отскок. При этом необходимо учитывать возможность усреднения в районе 1,11.

Кроме того, Минфин разместил вчера ОФЗ «всего» на 59 млрд руб при спросе более чем в 2 раза большем. Еще месяца три назад при таком объеме размещения можно было визжать от радости, но для последних недель это совсем немного. Естественно, что многие из тех, кто не попал под отсечку, предпочли конвертировать рубли в твердую валюту.

Все говорит в пользу того, что Минфин начинает ограничивать привлечение денег в рамках размещения ОФЗ и не будет давать значимую премию к рынку просто потому, что заимствования в таком огромном объеме просто не нужны.

Сегодня ждем от рубля частичного восстановления утраченных позиций. Пока на малоликвидном рынке ферекс рубль растет к доллару примерно на 15 копеек.

Во многом дневную судьбу рубля и акций определит риторика Совбеза ООН, созванного по инициативе запаниковавшей Украины, где будет рассматриваться вопрос о паспортах жителям ДНР и ЛНР.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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