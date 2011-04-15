Укрепление доллара США негативно сказалось на привлекательности активов на развивающихся рынках

В среду в секторе высоколиквидных бумаг наметилась коррекция вниз под влиянием внешних факторов – укрепление доллара США на мировом валютном рынке негативно сказалось на сравнительной привлекательности активов на развивающихся рынках, а неожиданно резкий рост запасов сырой нефти в США стал поводом к приостановке роста цен на нефть. В итоге Газпром (GAZP) подешевел на 1.1%, Магнит (MGNT) – на 1.0%, Татнефть (TATN) – на 0.9%, Норникель (GMKN) – на 0.8%, Алроса (ALRS) – на 0.7%. В плюсе удержались ВТБ (VTBR, +1.2%) и Северсталь (CHMF, +1.2%).

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Белон (BLNG) подешевел на 6.5%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 4.7%, РусАква (AQUA) – на 4.5%.

Фондовые индексы США потеряли по 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские индексы закрылись в среднем в минусе, в среднем в минусе пребывают и азиатские индексы.

С позиций технического анализа, поддержка может быть найдена в диапазоне 1240 пунктов – 1250 пунктов по индексу РТС. Внешний фон пока не дает оснований для сильных движений на рынке. Недавний рост курса доллара США к корзине мировых валют, по все вероятности, заставил инвесторов принять более консервативный подход в отношении развивающихся рынков, а вышедшие сегодня неблагоприятные новости по азиатским экономикам (неожиданное сокращение ВВП Южной Кореи и ухудшение экономических прогнозов Банком Японии) добавили неопределенности. Вместе с тем, обстановка на мировых рынках акций пока сравнительно стабильна, а поток отчетности западных компаний выглядит в среднем лучше прогнозов (хотя и не вызывает однозначной реакции на рынке). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка подъема по паре доллар-рубль после вчерашнего заметного движения, но возврат в область ниже 64.0 пока выглядит маловероятным.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»



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