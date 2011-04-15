ЦБ в рекордном количестве скупает золото

Наш Центральный банк планомерно покупает золото на протяжении последних нескольких лет., причем покупает его больше, чем остальные. Только за 2018 год ЦБ РФ купил практически столько же золота, сколько было добыто в стране за тот же период. За 2018 год все ЦБ мира купили 651 тонну золота. Другими словами- 41% всего золота, купленного в мире за год, купил наш ЦБ. И теперь к действиям нашего ЦБ присоединяется Китай. За март Китай приобрел 11 тонн золота, и они активизировали закупки золота для своих резервов с декабря прошлого года. За последние четыре месяца купили 42.9 тонны этого металла, доведя свои резервы до 1719 тонн, что безусловно будет способствовать росту золота.

Но на текущий момент мы видим нисходящий тренд последние два месяца, что дает возможность купить подешевле. Думаю, мы сначала увидим падение до отметки 1249 за унцию, а потом начнется рост.







Алексей Игнатенко, аналитик компании "ФинИст"











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