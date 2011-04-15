Потенциал коррекционного движения на российском рынке выглядит ограниченным

После умеренного роста в начале недели вчера на глобальных рынках преобладали коррекционные настроения. Американские фондовые индексы завершили торги снижением примерно на 0,2%. Сезон квартальной корпоративной отчетности остается в центре внимания – вчерашняя отчетность от Microsoft смогла превзойти ожидания рынка по выручке и прибыли на акцию, однако цифры хуже ожиданий продемонстрировали Boeing, Tesla, а отчет Facebook был с одной стороны отмечен ростом выручки компании на 26%, благодаря рекламному бизнесу, однако показатели прибыли на акцию вышли ниже прогнозов. К текущему моменту из акций, входящих в индекс S&P 500, отчитались примерно 30 эмитентов, и показатели прибыльности 80% из них превысили консервативные уровни консенсус-прогнозов (превзойти консенсусы по выручке к текущему моменту смогли только 54% отчитавшихся компаний).

Одной из тенденций на глобальных рынках в последние дни остается сравнительно слабая динамика развивающихся рынков по отношению к рынкам развитым. За последнюю неделю индекс MSCI EM снизился на 1,1% при росте MSCI World на 0,4%. Каких-либо явных фундаментальных причин для подобного расхождения мы не видим, и в целом пока это выглядит как относительно краткосрочная история (если посмотреть на изменения этих двух индексов, например, за месяц, то видим, что EM даже локально обгоняют DM). Тем не менее, обратим внимание, что MSCI EM в апреле сумел подобраться к своим максимумам с июня прошлого года (район 1100 пунктов), пройти данный рубеж пока не сумел, и, вероятно, для возобновления роста EM крайне желательно появление новых драйверов.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги умеренным снижением на 0,3% по индексу Мосбиржи. При текущих сравнительно высоких ценах на нефть и постепенном приближении к дивидендному сезону мы считаем потенциал коррекционного движения ограниченным. В базовом сценарии на ближайшие дни ориентируемся на диапазон 2550-2600 пунктов по индексу Мосбиржи и ожидаем планомерного возвращения индекса к верхней границе диапазона.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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