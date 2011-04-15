Рубль сдал позиции мировым резервным валютам

В среду, 24 апреля, рубль сдал позиции доллару и евро. К закрытию торгов понедельника курс американского доллара расчётами «завтра» взлетел на 65 коп. (+1%), до 64,34 руб., а евро подорожало чуть меньше, на 29 коп. (+0,4%), до 71,79 руб.

На падение курса рубля, по всей видимости, негативно повлияли два фактора: коррекция цены на нефть вниз и продолжающийся скандал с потребителями российской нефти. Напомним, что еще во вторник белорусская компания «Белнефтехим» приостановила закупки российской нефти, объяснив это ее низким качеством и связанными с этим поломками оборудования на белорусских НПЗ.

На фоне этого скандала Польша как потребитель российской нефти и нефтепродуктов российского и белорусского производства, приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». Российская «Транснефть» обещала решить проблемы до конца текущей недели, но, вероятно, рынок опасается, как бы этот отраслевой конфликт не превратился в политический и не обернулся бы для России фактическим нефтяным эмбарго со стороны ряда потребителей.

Тем временем цена на нефть марки Brent в среду немного скорректировалась и подешевела на 0,12%, до $73,7 за баррель. Коррекция, вероятно, связана с ростом коммерческих запасов черного золота в США, которые выросли на 5,48 млн баррелей, хотя рынок ожидал роста только на 1,26 млн. С утра цена Brent продолжает понижаться и теряет еще 0,3%.

Полагаем, что при открытии торгов рубль может снова снизиться. Мы повысили прогноз по паре доллар/рубль до 63,9-65 руб., а по паре евро/рубль - до 71-72 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»











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