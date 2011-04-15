Курс доллара попытается найти равновесие в диапазоне 64-64.5 руб./$

В четверг 25 апреля российский рынок акций, скорее всего, продолжит консолидацию. Рублевый фондовый индекс МосБиржи, по прогнозам, будет находиться в диапазоне 2570-2590 пп., долларовый РТС не выйдет за рамки коридора 1260-1270 пп.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут отчетности по МСФО за I квартал 2019 года таких компаний, как X5 Retail Group, Новатэка, Энел России. Также обнародует финансовые результаты Яндекс, а советы директоров Лукойла, ТМК, Иркутскэнерго рассмотрят вопросы о выплате дивидендов по итогам 2018 года.

На внешних площадках сформировался смешанный фон. Американские фондовые индексы закрылись в незначительном минусе. Китайский бенчмарк CSI 300 обвалился почти на 2% из-за возобновившихся опасений замедления китайской экономики. В целом конъюнктура мало располагает к покупкам. Впрочем, нефть Brent продолжает держаться в области $74-75 за баррель, и это обеспечит защиту российскому рынку от падения котировок акций и рубля.

Курс доллара США, вероятнее всего, попытается найти равновесие в диапазоне 64-64.5 руб./$ сегодня. Поддержку ему оказывают высокие цены на нефть и налоговый период, хотя интерес к рублевым активам у инвесторов, в том числе нерезидентов, как показали результаты вчерашних аукционов по размещению ОФЗ, ослаб.







Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»



























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