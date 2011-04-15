Давление на рубль ослабнет

Рубль резко ослаб на торгах в среду, потеряв в паре с долларом 0,65%. Котировки уверенно вернулись за пределы уровня 64 руб., восстановившись до 64,40 руб. Евро/рубль подросла скромнее, на четверть процента, до области 71,80 руб.

Основной причиной столь агрессивной коррекции нашей валюты послужило укрепление доллара по всему спектру рынка. Резкий всплеск спроса на «американца» надавил на все основные валюты и валюты развивающегося сегмента. Неоднозначно себя вела и нефть, которая пыталась корректироваться, но в конечном итоге вернулась на исходные позиции.

Отчет Минэнерго по большей части разочаровал игроков. Добыча вернулась к рекордному максимуму на уровне 12,2 млн баррелей в сутки, а запасы сырой нефти увеличились на 5,5 млн баррелей. От более негативной реакции рынок нефти удержали заявления Саудовской Аравии о том, что пока она не планирует наращивать добычу, несмотря на ужесточение санкций против Ирана.

Сегодня Brent снова торгуется с бычьим уклоном, а доллар перешел к коррекции, что ослабит давление на рубль, как и проявление интереса к рисковым активам. В краткосрочной перспективе в центре внимания игроков остается отметка 64 руб.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.