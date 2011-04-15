Объем продаж Газпрома может составить 8,2 трлн рублей

Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи не пробил вниз отметку 2550 п. Лидерами роста на фоне отчетности и корпоративных новостей стали акции Татнефти (+6,73%). Лидерами снижения вновь стали акции Сбербанка (-2,83%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50-65.

ЦБ сохранил ключевую ставку. Регулятор ожидаемо объяснил невозможность снижения ставки инфляцией, но вновь послал четкий согнал на сохранение приверженности курса на смягчение монетарной политики как только инфляция перейдет к снижению. Это может произойти летом, при отсутствии сырьевых и фондовых шоков.

Газпром (+ 3,40%) опубликует результаты по МСФО за 2018 год. Ожидается, что объем продаж мог составить более 8,2 трлн руб., показатель EBITDA 2,5 трлн руб., прибыль: 1,3-1,4 трлн руб.(до 59 руб. на акцию). Долговая нагрузка Газпрома, по нашему мнению, не выросла по сравнению с 3 кв. на фоне большого операционного денежного потока, который мог превысить 2 трлн руб. Ожидания по дивидендам: 11 - 13 руб., что соответствует доходности до 8%. Последние 6 мес. акции Газпрома торгуются в широком боковом коридоре, несмотря на сильные фундаментальные драйверы. Прогноз цены на газ повышен, а на горизонте года могут быть запущены 2 новых коридора. Сохраняем рекомендацию "покупать".

Ожидаю разнонаправленную динамику. Рынки будут двигаться в тренде внешних площадок. Прогноз: диапазон 2550- 2570 п. по индексу Мосбиржи, по паре USD/RUB: 64,00-65,00.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»









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