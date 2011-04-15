В пятницу в секторе высоколиквидных бумаг не сложилось единой динамики движения цен. Новатэк (NVTK) вырос на 2.6% после сообщения о планах в отношении проекта «Арктик СПГ 2». Акции НЛМК (NLMK) подорожали на 2.4%, Норникеля (GMKN) – на 1.7%. Тем временем Магнит (MGNT) подешевел на 1.6%, АФК Система (AFKS) и Транснефть (TRNFP) – на 1.5%, Алроса (ALRS) – на 1.3%, Лукойл (LKOH) – на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Центральный телеграф (CNTL) вырос почти на 40% после раскрытия рекомендации совета директором по годовым дивидендам (7.41 руб. на акцию). Обыкновенные акции МРСК Северного Кавказа (MRKK) и Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 6.3%, КТК (KBTK) – на 6.0%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% - 0.5%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские индексы закрылись в среднем в плюсе, по азиатским наблюдаются разнонаправленные изменения.

С позиций технического анализа, индекс РТС вышел в зону 1240 пунктов – 1250 пунктов, где может быть найдена поддержка. Внешний фон к открытию торгов скорее нейтральный, но коррекция вниз по ценам на нефть (связанная отчасти с риторикой президента США, отчасти со смягчением опасений в отношении сокращения поставок из Ирана и РФ) может оказать негативное влияние на спрос в нефтегазовом секторе. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации немногим ниже уровня 65.0 по паре доллар-рубль.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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