Сильные экономические данные из США поддержали фондовые рынки. Опубликованная в пятницу первая оценка американского ВВП за 1 кв. составила 3,2%, что сильно превысило консенсус-прогнозы, предполагавшие рост примерно на уровне 2%. Идея того, что американская экономика на текущий момент чувствует себя лучше, нежели большинство конкурентов (в первую очередь, Европа) получила очередное подтверждение. В контексте этого интерес на текущей неделе будет представлять заседание Федрезерва (30 апреля – 1 мая). Предстоящее заседания американского регулятора не является опорным, следовательно, не будет сопровождаться обновленными прогнозами по макропоказателям и динамике ставок. Тем не менее, любые изменения в риторике ФРС вряд ли останутся незамеченными.

С этой точки зрения, вероятно, ключевой момент – соотнесение текущих сравнительно высоких темпов роста американской экономики и пока еще невысокой инфляции. Фьючерсы на ставку на текущий момент оценивают вероятность ее снижения в этом году в весомые 66%. На наш взгляд, вряд ли ФРС на предстоящем заседании даст четкие ориентиры по вопросу возможности снижения ставки - скорее всего, регулятор ограничится стандартным набором фраз о зависимости решений от общего состояния экономики.

Из других тем на рынках выделим продолжающийся в Штатах сезон квартальной корпоративной отчетности (из крупных компаний сегодня свои результаты представит Alphabet, завтра – Apple) и ожидания нового раунда торговых переговоров США-Китай (завтра главы Минфина и торгового представительства США С.Мнучин и Р.Лайтхайзер посетят Пекин). Аппетит к риску на развитых рынках к текущему моменту умеренно-позитивный, развивающиеся рынки выглядят несколько менее уверенно (по итогам прошлой недели MSCI World вырос на 0,6%, при снижении MSCI EM на 1,3%).

Российский рынок акций в пятницу завершил торги скромным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Последние три недели индекс проводит в диапазоне 2540-2600 пунктов, и данный диапазон, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Из корпоративных событий выделим публикацию отчетности МСФО за 2018 г. от Газпрома и финансовых результатов за 1 кв. от Детского Мира.





Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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