Спекулятивная покупка нефти оправдана

Российский рынок акций в пятницу оттолкнулся от поддержки 2550 пунктов по Индексу Мосбиржи и сумел закрыться в символическом плюсе. Таким образом, пока особого желания уйти вниз нет, просадки индекса выкупаются в том числе за счет дивидендных акций.

До ухода Индекса Мосбиржи ниже 2520 пунктов среднесрочные позиции можно держать, есть большая вероятность, что рынок перешагнет отметку 2600 пунктов.

Однако по-прежнему пугает Сбербанк, опустившийся в район очередной поддержки 224 руб. Снижение Сбера намного сильнее рынка говорит о том, что нерезиденты выводят средства с российского рынка акций.

После нашего закрытия в пятницу американские индексы подросли, сегодня фьючерсы на них также в плюсе. Правда, около 30 центов теряет нефть. На таком фоне мы ждем позитивного открытия рынка акций, рост в первый час торгов может составить 0,2-0,4%.

Распродажи перекупленной нефти были вызваны очередным заявлением Трампа о необходимости ОПЕК снизить цены. Никаких финансовых вливаний в рынок для усиления продаж мы не заметили. В пятницу вышла статистика Baker Hughes, показавшая сильное, на 20 штук до 805 единиц, снижение числа действующих буровых установок в США. Информация Baker Hughes очень часто отыгрывается в первой половине понедельника.

Поэтому мы не видим оснований для столь дешевой нефти и считаем возможным покупать ее спекулятивно с целью 74 доллара за баррель.

Продолжаются попытки отскока пары евро-доллар, которую ранее мы рекомендовали спекулятивно покупать, и которая сегодня ушла чуть выше отметки 1,115. Если наметившаяся тенденция получит продолжение, это позитивно скажется на рубле, которому неплохо бы вновь уйти в район 64 руб за доллар.

Скорее всего, сегодня мы увидим снижение оборотов торгов и рост спрэдов практически по всем инструментам. Многие частные инвесторы будут стремиться сократить позиции накануне майских праздников. Однако особой целесообразности в этом мы не видим: фактически Мосбиржа не будет работать один день, но пока нет никаких оснований полагать, что на мировых площадках могут произойти сильные движения именно 1 мая.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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